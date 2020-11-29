В Броварском районе Киевской области неизвестные повредили автомобиль Audi, который принадлежит местному ресторатору. Злоумышленники облили капот легковоспламеняющимся веществом и подожгли, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативными работниками Броварского отдела полиции установили лиц, причастных к поджогу и задержали их. Ими оказались двое иностранцев – 44-летний гражданин Турции и 39-летний мужчина из Азербайджана. Полицейские изъяли у них автомобиль Volkswagen, на котором они передвигались во время совершения преступления", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. Виновникам грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают мотивы преступления и возможную причастность задержанных к другим похожим инцидентам.

В Киевской области задержали банду, которая пыталась сжечь авто местного ресторатора. Видео: YouTube/Поліція

Напомним, в Киеве банда неизвестных обливает автомобили, которые припаркованы на улице, кислотой. На данный момент известно о двух случаях – на улице Беретти и Елены Телиги.