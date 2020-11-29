В результате очередного ДТП, которое произошло на востоке Польши, скончался 60-летний гражданин Украины.

Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщила пресс-служба полиции Билгораского повета.

По данным правоохранителей, 27 ноября между населенными пунктами Майдан Новы и Марковиче Люблинского воеводства столкнулись три микроавтобуса. 29-летний водитель микроавтобуса Fiat выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes, которым управлял 60-летний украинец.

В то же время, в Mercedes сзади въехал 23-летний гражданин Украины, который управлял еще одним микроавтобусом марки Mercedes.

В результате аварии был госпитализирован 60-летний украинец, однако в больнице он скончался. Полицейские выяснили, что 29-летний водитель Fiat, также попавший в больницу, и 23-летний водитель Mercedes не пребывали в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, недавно недалеко от населенного пункта Бабск в Лодзинском воеводстве машина съехала с дороги и перевернулась. В результате погибли два гражданина Украины.

Ранее мы писали, что в Польше на трассе бусик перевернулся и влетел в другой автобус, погибли 9 человек, еще семь получили травмы.