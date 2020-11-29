Заместитель руководителя Офисе президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ситуация со смертью двух зараженных коронавирусом во Львовской области из-за отключения электричества является недопустимой.

Слова чиновника приводит "Украинская правда".

"Эта ситуация стоила двух человеческих жизней. Это недопустимо и такое не должно повториться. Все больницы во время пандемии должны быть готовы к таким внештатным ситуациям. Будем разбираться и делать кадровые выводы, в том числе и на уровне райгосадминистрации", - сказал он.

По словам Тимошенко, после отключения электричества в больнице, медики начали делать пациентам вентиляцию легких вручную с помощью дыхательных мешков. Однако из-за того, что состояние больных было тяжелым, спасти их не удалось.

Электроснабжение отсутствовало около одного часа.

Напомним, во Львовской области после того, как в больнице отключили электричества, скончались двое пациентов с коронавирусом, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.