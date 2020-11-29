В польскую полицию сдался 19-летний украинец, который находился в розыске по подозрению в нанесении ножевых ранений двум студентам-соотечественникам в Жешуве.

Об этом информирует пресс-служба полиции Подкарпатского воеводства.

"19-летний гражданин Украины, разыскиваемый со вчерашнего дня, сегодня утром явился в отделение полиции в Жешуве. Мужчину арестовали", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция под надзором прокуратуры выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего накануне в Жешуве. Украинцы госпитализированы с серьезными ранениями.

Ранее полиция сообщила, что украинец одного потерпевшего порезал ножом в съемной квартире, а второго нашли с ранениями возле дома. Правоохранители также назвали имя подозреваемого. Подозреваемого в нападении зовут Александр Сытник.

Ранее мы писали о том, как в Польше 17-летняя лицеистка напала с ножом на учениц.