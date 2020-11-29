В воскресенье, 29 ноября, на индонезийском острове Ломблен начал извергаться вулкан Левотоло.

Об этом сообщает dpa international.

Столб пепла и дыма подняла из жерла на высоту около четырех километров. Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало, однако власти уже запретили полеты в этом районе страны. Также был закрыт местный аэропорт.

"Жителям рекомендуется не предпринимать какую-либо активность в радиусе четырех километров от кратера вулкана", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, власти Индонезии предупредили о возможном появлении лавовых потоков, в связи с чем был введен предпоследний уровень реагирования на угрозу.

В Индонезии проснулся вулкан Левотоло. Видео: YouTube/Sputnik

Напомним, в ходе раскопок на вилле в пригороде древней Помпеи археологи обнаружили два новых тела жертв извержения вулкана Везувий.

Также "Страна" рассказывала, что в Сахалинской области в России вулкан Эбеко выбросил столб пепла. Шлейф от выброса пепла распространился на 3 км.