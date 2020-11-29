В Чернигове мужчина похитил автомобиль у таксиста и попал в ДТП. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Об этом в воскресенье, 29 ноября, информирует пресс-служба полиции региона.

Так, вечером 28 ноября в Черниговский отдел полиции поступила информация, что клиент таксиста завладел его автомобилем "Renault Kangoo". Правоохранители ввели план "Перехват".

"Через несколько часов наряд полиции заметил это авто на выезде из Чернигова. По требованию правоохранителей остановиться водитель не реагировал. Наоборот, он продолжал движение на большой скорости. В пгт Михайло-Коцюбинское Черниговского района правонарушитель не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении.

Полицейские установили личность водителя, им оказался черниговец 1987 года рождения. Сейчас идет расследование в рамках части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины - незаконное завладение транспортным средством.

Напомним, недавно в Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием руководителя одной из местных прокуратур. В результате аварии погибли два человека.

Ранее мы писали о жутком ДТП в Хмельницкой области. Автомобиль с четырьмя людьми вылетел на тротуар, снес летнюю площадку кафе и перевернулся. В результате два человека погибли, еще двое получили травмы.