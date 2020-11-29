Руководитель офиса Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталья Зарецкая рассказала, что комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах может начать полноценную работу с марта 2021 года.

Об этом она рассказала в интервью "Укринформу".

"Члены комиссии собрались на свое первое заседание 8 октября, по закону должен быть избран председатель, но этого не произошло, поэтому объявили перерыв. Мы очень рассчитываем (и у нас есть основания надеяться), что председатель будет избран в течение двух недель. Если все пойдет по плану, все формальные процедуры состоятся, в марте комиссия начнет работу полноценно", - сказала она.

Зарецкая рассказала, что 27 ноября проходило согласительное совещание под председательством министра Кабмина Олега Немчинова, на котором были согласованы совместные шаги всех органов государственной власти для организации работы комиссии.

Кроме того, рассказала Зарецкая, для работы комиссии необходимо предусмотреть в бюджете на 2021-й год средства для запуска Единого реестра лиц, пропавших без вести.

Напомним, "Стране" удалось пообщаться с человеком, который фактически задержал мужчину, захватившего вареничную на бульваре Леси Украинки 24, и угрожал ее взорвать. Им оказался руководитель военного патруля, который отказался представляться.