Завтра влажная погода будет преобладать на юге и в центре страны будет. А вот 1-2 декабря мокрый снег ожидается в северных, центральных и южных регионах.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, завтра, 30 ноября, в большинстве южных и центральных областей пройдет мокрый снег и дождь. В Одесской днем и местами в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях пройдет значительный снег и дождь, вероятно налипание мокрого снега, местами гололед. На остальной территории местами небольшой мокрый снег, на юго-востоке небольшой дождь.

В течение суток воскресенье на западе, севере и в Винницкой области ожидается от +3 до -3 градусов, а ночью местами до -5 градусов. В Карпатах -5....-10. На остальной территории страны от -1 до +4, на юге днем до +7.

1-2 декабря в большинстве северных, центральных и южных областей местами пройдет небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков. Температура воздуха существенно не изменится. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, на юге и востоке отдельные порывы 15-20 м/с. На дорогах страны, кроме юго-восточной части, местами гололедица.

Ранее мы показывали фотографии настоящей зимней сказки, которая пришла в западные области накануне.

Напомним, в воскресенье, 29 ноября, в Украине синоптики прогнозировали похолодание и мокрый снег с дождем. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +9.