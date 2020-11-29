На втором туре выборов мэра в Черновцах явка, по состоянию на полдень, достигла 6,5%. Это практически вдвое меньше, чем на выборах в первом туре.

Об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА".

"Явка избирателей в Черновцах, где 29 ноября проходит повторное голосование на выборах городского головы, по состоянию на 12:00 составила 6,5% (погрешность составила 0,75%)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в первом туре, который прошел 25 октября, явка в это время была около 13,5%.

Напомним, сегодня в Черновцах проходит второй тур выборов городского головы. За кресло будут соревноваться Роман Кличук и Виталий Михайлишин.

Также "Страна" рассказывала, что во время второго тура выборов мэра Черновцов поступило сообщение о нарушении избирательного процесса – члены избиркома расписались в пустых бланках протоколов.