Астронавт показал захватывающие кадры Земли, снятые из космоса. Видео
Американский астронавт NASA Виктор Гловер снял удивительные кадры Земли из космоса, находясь на борту корабля SpaceX Crew Dragon Resilience.
Соответствующее видео Гловер опубликовал в своем Твиттере.
"Мое первое видео из космоса! Смотрю на Землю сквозь окно Dragon Resilience", - подписал ролик астронавт.
За несколько дней видео участника космической миссии получило более 110 тысяч лайков.
My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp— Victor Glover (@AstroVicGlover) November 24, 2020
Напомним, 16 ноября 2020 года компания SpaceX запустила космический корабль Crew Dragon Resilience на борту с четырьмя астронавтами: американцами Майклом Хопкинсом, Шенноном Уокером, Виктором Гловером и японцем Соити Ногути.
Ночью 17 ноября американский пилотируемый космический корабль успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).