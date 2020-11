Американский астронавт NASA Виктор Гловер снял удивительные кадры Земли из космоса, находясь на борту корабля SpaceX Crew Dragon Resilience.

Соответствующее видео Гловер опубликовал в своем Твиттере.

"Мое первое видео из космоса! Смотрю на Землю сквозь окно Dragon Resilience", - подписал ролик астронавт.

За несколько дней видео участника космической миссии получило более 110 тысяч лайков.

My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp