Виктор Гловер рассказал, что это его первое видео из космоса. Фото: NASA

Американский астронавт NASA Виктор Гловер снял удивительные кадры Земли из космоса, находясь на борту корабля SpaceX Crew Dragon Resilience.

Соответствующее видео Гловер опубликовал в своем Твиттере.

"Мое первое видео из космоса! Смотрю на Землю сквозь окно Dragon Resilience", - подписал ролик астронавт.

За несколько дней видео участника космической миссии получило более 110 тысяч лайков.

Напомним, 16 ноября 2020 года компания SpaceX запустила космический корабль Crew Dragon Resilience на борту с четырьмя астронавтами: американцами Майклом Хопкинсом, Шенноном Уокером, Виктором Гловером и японцем Соити Ногути.

Ночью 17 ноября американский пилотируемый космический корабль успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).

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