Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что решение вопроса с возвращением из Азербайджана армянских военнопленных ускорится, если внутри страны не будет внутренних столкновений.

Об этом говорится в его заявлении.

"Сейчас важнейшая задача - это скорейшее решение вопроса пленных, пропавших без вести и вероятно укрывшихся. Но давайте посмотрим на этот вопрос глазами обратной стороны. Он видит, что затягивание этого вопроса предоставляет возможность углубления противоречий внутри Армении, чтобы внутри даже начались столкновения, мини-проявления которых уже были. Разве в этих условиях они ускорят решение вопроса пленных и пропавших без вести? Конечно, нет. Наоборот, будут по возможности затягивать, потирая руки, и ждать, к каким новым бедам это приведет у нас внутри", - сообщил премьер.

Он отметил, что решение вопроса ускорится только в одном случае – "если все поймут, что не будет внутренних столкновений".

"Сейчас нужно сосредоточиться на решении вопроса вместе, а не на борьбе друг против друга", - рассказал он.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым работу миротворцев и разблокирование дорог в Карабахе.

Так же мы рассказывали, что президент Алиев призвал не беспокоиться за судьбу христианских храмов в Нагорном Карабахе.