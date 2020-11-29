На этой неделе в Украине активно обсуждалась тема внешнего управления со стороны США и Запада в целом.

Ее актуализировали воспоминания посла Канады в Киеве Романа Ващука, который занимал свой пост с 2014 по 2019 год.

Также в Киеве прошел митинг у посольства США против внешнего управления, которое потом раздраженно прокомментировало само посольство, заявив, что разговоры о внешнем управлении - это "российская дезинформация".

"Страна" разбиралась, как актуализировалась эта тема и что о ней думают киевляне.

Откровения посла и Сорос с удавкой

Признания экс-посла Канады Романа Ващука вызвали большой резонанс. Этот дипломат не так давно прочитал лекцию для слушателей Шевченковского научного общества Канады. Где весьма откровенно рассказал, как Запад руководил украинской политикой после Евромайдана.

В частности - как навязывал властям определенные финансовые и кадровые решения. В том числе и такие, которые на территории своих стран западные политики и эксперты не стали бы реализовывать в своих странах.

Также он рассказал, как направляемые посольствами "соросята" вызвали к себе антипатию населения страны - что и вызвало поражение украинской власти в 2019 году, с избранием Зеленского.

Другое дело, что новый президент в итоге обманул ожидания избирателей и продолжил тот же курс.

К примеру, новая власть, по данным Ващука, послушалась американцев и подвесила все договоренности в Минской группе, ожидая избрания Байдена президентом. Хотя это полностью противоречило тому, что обещал Зеленский - как можно быстрее закончить войну и договориться "хоть с чертом лысым".

Заявления бывшего посла произвели эффект разорвавшейся информационной бомбы. Хотя и до них было много свидетельств грубого вмешательства США и Европы во внутренние дела Украины. Например, "пленки Деркача", на которых президент Порошенко получает прямые указания и даже выволочки от вице-президента США Байдена.

Еще одним из публичных свидетельств "руководящей роли" США стало официальное заявление американского посольства, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса.

В минувший вторник партия "Оппозиционная платформа за жизнь" провела митинг против внешнего управления у американского посольства в Киеве.

Активисты устроили перфоманс, когда человек в маске Джорджа Сороса водит на поводке девушку в украинских национальных одеждах. Всё это шло под аккомпанемент речей о внешнем управлении Украиной. Под конец нардеп Илья Кива "спасает" украинку, а "Сороса" выталкивает.

Через несколько дней отреагировало посольство. Там заявили, что нарратив о внешнем управлении - "российская дезинформация", которую распространяют силы, лояльные России.

"Кто внутри Украины спонсирует постоянный поток судебных исков и распространение дезинформации, направленной на дискредитацию демократически выбранного правительства Украины и его реформ, которые так не легко дались? Ответ: явно те силы, которые внутри Украины и за ее пределами хотят добиться прекращения евроатлантической интеграции Украины и обогатиться за счет украинского народа", - говорится в заявлении.

Также дипломаты заявили, что они не управляют Украиной, а "помогают" по просьбе правительства страны. В общем, достаточно обычная риторика для посольства США, которое уже не единожды пыталось опровергать тезисы о внешнем управлении.

Проблема одна - эти тезисы никто не опровергает по сути. Например, "пленки Деркача". Посольство не заявляет, что это фейк, вымысел и т.д. А вместо этого против нардепа вводятся санкции США. Что лишь подтверждает подлинность скандальных записей и болезненность изложенных там фактов для ряда американских кругов.

"Нами управляют не самостоятельные фигуры"

Что говорят политики о внешнем управлении - более-мене понятно. Но также интересно, что о нем знает и думает народ.

Спецкор "Страны" Антонина Белоглазова провела опрос киевлян по этому поводу.

На вопрос, находится ли Украина под управлением США, мужчина, которого мы встретили, заявил, что так и есть. И пока Украина не начнет из себя что-то представлять, это продолжится.

А вот женщина, встреченная на той же улице, заявила, что Соединенные Штаты - "наш партнер и очень мощная помощь, особенно во время войны". По ее мнению, акцию под посольством устроили люди, которые "не стремятся к свободной Украине".

Еще одна прохожая уверена, что внешнее управление над Украиной есть, а кто его осуществляет - непонятно.

"Мне кажется, люди, которые сейчас управляют нашей страной, находятся под чьим-то воздействием. Они не самостоятельные фигуры. Я не уверена, что это Штаты, но наши точно не независимые". Она выразила предположение, что это "глобализованные сообщества".

Другая женщина более категорична.

"Конец Украине. Она потеряла субъектность. Хана", - отрезала она, заявив, что шансов выйти из-под зарубежного диктата у Киева нет. "Чудо разве что поможет".

С ней не согласна прохожая, которая считает, что "у нас свое управление".

"Безусловно, где-то зависим. Гранты нам какие-то дают. Но мы самостоятельное государство". Что же до влияния США, то она заметила: "Лучше пусть будет это влияние, чем России".

В кадр попали мужчина и женщина, которые поспорили между собой. Он заявил, что Украина никем не управляется извне, она с ним не соглашалась.

"Должны сами командовать парадом, а не Америка чтоб командовала", - заявила женщина. "Америка не командует", - спорит с ней мужчина."Надо менять правительство, чтобы оно было с головой", - продолжила наша собеседница.

"Сорос правит балом, всем миром. Он везде лезут, и в Грузию, и в Карабах", - заявила она. Ее спутник же продолжал спорить: "Сами управляем, но уже 30 лет ничего не получается".

"Влияние есть, но управлять нами у них времени нет. Им не до нас. Это преувеличение. Я думаю, какие-то пожелания есть, но не больше", - поговорили мы с другой женщиной.

Еще одна прохожая напротив, уверена, что внешнее управление есть, и это негативный фактор. Чтобы от него избавиться "надо навести порядок у себя в стране и посадить тех, кто должен сесть".

Тогда, по ее мнению, наполнится бюджет, и не надо будет просить денег у Запада и выполнять его распоряжения.

Для того, чтобы избавиться от внешнего управления, "должна прийти новая команда людей, прямо очень много", заявила нам девушка, которую мы встретили в парке.

Проходившая мимо пенсионерка сказала, что мы под внешним управлением не США, а России. "Вся система осталась просоветская, ничего не изменилось".

А вот мужчина, который согласился ответить на наш вопрос, считает, что Украина управляется США и это хорошо.

"Находится (под внешним управлением - Ред.) и слава богу. Потому что не Россия, которая готова нас уничтожить хоть завтра". При этом он признал, что независимость Украина утратила, потому что "все разворовали".

Пенсионерка с внуком заявила, что внешнее управление от США есть, и оно больше, чем от России. Она напомнила, что с РФ украинцы имеют больше общего, родственников, производственных связей. "Нельзя от соседей самоизолироваться".

Избавиться от внешнего управления поможет только "волевое решение", уверена она.

"Украина находится под управлением всех. В частности США и России", - говорит другая прохожая.

"Я не знаю, может или не может Украина выйти из-под внешнего управления. Но должна!", - считает еще одна пенсионерка.

Полностью опрос можно посмотреть здесь: