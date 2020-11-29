В Кабинете министров обсуждается возможность введения в Украине "интеллектуального локдауна", который будет скорректирован с учетом "реалий в каждом регионе".

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вероятность полного локдауна 90%. Есть шансы, что нам повезет, но пока выглядит так, что вероятность очень высока. Теперь вопрос, как его правильно ввести и в каком формате. Правительство заявляет об определенном интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой... скорректированный на реалии в каждом регионе, в частности общественный транспорт и т.д.", - заявил Арахамия.

Нардеп также оценил возможность остановки общественного транспорта во время карантина.

"Давайте рассмотрим. Если мы сделаем локдаун условно завтра, то все предприятия работают, и мы в этом локдауне должны погасить общественный транспорт, например, киевское метро. В этом случае мы столкнемся с огромными трудностями по развозке людей, каким образом они доберутся до работы. Если это произойдет, например, 27 декабря, то вообще-то эта проблема снимается сама. С точки зрения последствий и неудобств для людей - конечно, это испортит новогодние праздники, однако это не так сильно ударит по экономике", - сказал глава фракции.

Видео: YouTube/ Украина 24

Напомним, недавно глава МОЗ Украины пообещал, что на следующей неделе полный локдаун не будет введен.

В то же время сопредседатель парламентской фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Кабмин примет решение о введении полного локдауна не раньше, чем через через две недели.