Женщина в Сингапуре родила мальчика, у которого врачи обнаружили врожденные антитела к коронавирусу.

Об этом сообщает The Straits Times.

31-летняя Селин Нг-Чан была одной из женщин, которая была заражена коронавирусом во время беременности. Диагноз ей поставили на десятой неделе. В субботу, 7 ноября, у Нг-Чан родился сын Олдрин, у которого были обнаружены антитела к коронавирусу.

По словам самой женщины, при этом педиатр сообщил ей, что ее антитела к коронавирусу исчезли.

По данным журналистов, сын Нг-Чан – первый официально зарегистрированный ребенок, который родился с антителами к коронавирусу после болезни беременной матери.

Напомним, власти Чешской Республики намерены сделать вакцины от коронавируса за счет медицинского страхования.

Также "Страна" приводила слова доктора медицинских наук Ольги Голубовской о том, что дети, у которых сovid-19 часто протекает бессимптомно, являются "двигателем эпидемии", так как приносят вирус в дом и заражают старших родственников, которые находятся в группе риска.