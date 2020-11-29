Во время второго тура выборов мэра Черновцов поступило сообщение о нарушении избирательного процесса – члены избиркома расписались в пустых бланках протоколов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

"На спецлинию "102" обратился наблюдатель Гражданской сети "Опора" и сообщил, что на одном из избирательных участков члены участковой избирательной комиссии расписались в пустых бланках протоколов о подсчете голосов избирателей. Выехав по указанному адресу, следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции опросила заявителя, членов УИК и задокументировала правонарушения", - говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители решают вопрос о том, чтобы открыть по данному факту уголовное дело по ч.4 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины.

Полиция хочет открыть уголовное дело по факту нарушения избирательного процесса в Черновцах. Фото: npu.gov.ua

Напомним, сегодня в Черновцах проходит второй тур выборов городского головы. За кресло будут соревноваться Роман Кличук и Виталий Михайлишин.