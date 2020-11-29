Таинственный монолит, обнаруженный посреди пустыни американского штата Юта, неожиданно исчез. На его месте остался лишь металлический треугольник, закрывавший верхний торец конструкции.

Об исчезновении конструкции в субботу, 28 ноября, сообщил Департамент по земельным ресурсам штата.

"Это наше официальное заявление по поводу слухов о монолите: мы получили достоверные сообщения, что незаконно установленная структура, называемая "монолитом", удалена неизвестными с общественной земли, находящейся под надзором Департамента по земельным ресурсам. Наш департамент не удалял этот объект, который считается частной собственностью. Мы не расследуем преступления с частной собственностью, которыми занимается местное отделение шерифа. Эта структура привлекла интерес как в национальном, так и в международном масштабе, и мы получили сообщения о том, что один человек или группа людей убрали ее вечером 27 ноября", - говорится в заявлении властей.

При этом чиновники не сообщили, откуда им стало известно о пропаже монолита и кто именно забрал его из пустыни.

Ранее департамент не сообщал о местонахождении объекта, чтобы отвадить туристов. В соцсетях появились различные предположения о происхождении этой конструкции - от инопланетной до арт-концептуальной.

Интернет-сыщикам быстро удалось установить не только местоположение столба - в Красном каньоне к югу от города Моаб, но и примерно срок его появления - 2016 год - и к середине прошедшей недели до него добрались первые туристы.

Одним из них стал 33-летний пользователь Reddit, бывший военный Дэвид Сурбер, который ехал на место находки всю ночь. Но едва ему удалось в одиночестве сфотографироваться у находки, так одновременно с ним к монолиту прибыли и другие энтузиасты.

"В конечном счете, внеземной он или сделан в качестве арт-объекта, этот монолит представляет возможность тысячам людей объединиться вокруг чего-то позитивного. Это был неплохой повод отвлечься от всего негативного, что мы пережили в 2020 году", - отметил Субер.

Теперь на месте, где находился монолит, остался лишь металлический треугольник, прикрывавший верхнюю часть конструкции.

Так монолит выглядел раньше.

Напомним, ранее мы публиковали фотографии и видео загадочного монолита из американской пустыни.

Также "Страна" рассказывала о том, как в некоторых районах Токио и ближайших окрестностях было зафиксировано падение неизвестного небесного тела.