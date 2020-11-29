В пустыне Юты исчез загадочный стальной монолит, привлекавший туристов
Таинственный монолит, обнаруженный посреди пустыни американского штата Юта, неожиданно исчез. На его месте остался лишь металлический треугольник, закрывавший верхний торец конструкции.
Об исчезновении конструкции в субботу, 28 ноября, сообщил Департамент по земельным ресурсам штата.
"Это наше официальное заявление по поводу слухов о монолите: мы получили достоверные сообщения, что незаконно установленная структура, называемая "монолитом", удалена неизвестными с общественной земли, находящейся под надзором Департамента по земельным ресурсам. Наш департамент не удалял этот объект, который считается частной собственностью. Мы не расследуем преступления с частной собственностью, которыми занимается местное отделение шерифа. Эта структура привлекла интерес как в национальном, так и в международном масштабе, и мы получили сообщения о том, что один человек или группа людей убрали ее вечером 27 ноября", - говорится в заявлении властей.
При этом чиновники не сообщили, откуда им стало известно о пропаже монолита и кто именно забрал его из пустыни.
Ранее департамент не сообщал о местонахождении объекта, чтобы отвадить туристов. В соцсетях появились различные предположения о происхождении этой конструкции - от инопланетной до арт-концептуальной.
Интернет-сыщикам быстро удалось установить не только местоположение столба - в Красном каньоне к югу от города Моаб, но и примерно срок его появления - 2016 год - и к середине прошедшей недели до него добрались первые туристы.
Одним из них стал 33-летний пользователь Reddit, бывший военный Дэвид Сурбер, который ехал на место находки всю ночь. Но едва ему удалось в одиночестве сфотографироваться у находки, так одновременно с ним к монолиту прибыли и другие энтузиасты.
"В конечном счете, внеземной он или сделан в качестве арт-объекта, этот монолит представляет возможность тысячам людей объединиться вокруг чего-то позитивного. Это был неплохой повод отвлечься от всего негативного, что мы пережили в 2020 году", - отметил Субер.
Теперь на месте, где находился монолит, остался лишь металлический треугольник, прикрывавший верхнюю часть конструкции.
Так монолит выглядел раньше.
Напомним, ранее мы публиковали фотографии и видео загадочного монолита из американской пустыни.
Также "Страна" рассказывала о том, как в некоторых районах Токио и ближайших окрестностях было зафиксировано падение неизвестного небесного тела.