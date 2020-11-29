Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Турцию с рабочим визитом, который продлится два дня.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Визит начнется со Стамбула, а завтра продолжится в столице Турции Анкаре. Сегодня глава Кабмина встретится с министром промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафой Варанком, а также представителями местного бизнеса.

Завтра, 30 ноября, премьер-министр проведет встречу с руководством страны.

В поездке Дениса Шмыгаля сопровождают вице-премьер министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, а также заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка

Напомним, заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опроверг возникшие в последнее время разговоры о грядущей отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Мы также рассказывали, что оппозиция уже давно требует ухода Шмыгаля.