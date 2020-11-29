В Вооруженных силах Украины за сутки обнаружили 108 новых случаев коронавируса. Всего Covid-19 в украинской армии болеют 3 077 человека.

Об этом в Facebook сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 29 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 3 077 человек", - сказано в сообщении.

Так, из 108 новых случаев заболевания Covid-19 за сутки в учреждения здравоохранения госпитализированы 6 человек. Также на домашнем лечении под наблюдением медицинской службы находится 102 человека.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Всего за время пандемии выздоровели 7059 человек, летальных случаев - 26. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 407 человек.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 29 ноября, в Украине подтвердились 12 978 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 599 детей и 408 медиков.

Ранее мы писали, что от Сovid-19 скончался украинский военный, который входил в состав миротворческой миссии ООН в Конго.