Пока Брюссель пытается финансово наказать Польшу и Венгрию за якобы "атаку на верховенству права", в одном из лидеров ЕС - Франции - творятся куда более драматические вещи.

Страну всколыхнул "майдан" в ответ на попытку властей закрутить гайки по основным свободам.

После волны протестов "желтых жилетов", недовольных политикой президента Макрона, на улицы вышло полмиллиона французов на "Марш Свободы" против законопроекта "О глобальной безопасности", который призван защищать полицейских от демонстрантов и журналистов.

Избили фотографа

Люди восстали против статьи закона, запрещающей снимать полицейских во время исполнения ими служебных обязанностей с целью "нанести ущерб физической или психической неприкосновенности". Показ лиц правоохранителей карается годом лишения свободы и штрафом в размере 45 тысяч евро - якобы, чтобы избежать преследований со стороны граждан в отношении полицейских и их семей.

Недовольство стало нарастать после появления в соцсетях кадров разгона мигрантов на площади Республики 23 ноября и видеозаписи с избиением музыкального продюсера Мишеля Зеклера на пороге его студии в Париже.

Он шел на работу, был без маски. Трое полицейских бросились за ним в погоню. Догнали уже в студии и избили так, что сломали руку.

Если бы не видео съемки с камер наблюдения, которое в соцсетях набрало 13 миллионов просмотров, дело бы наверняка замяли. Полицейских отстранили от работы еще до начала судебного разбирательства.

Все это и вызвало массовую акцию протеста в субботу, которая переросла в столкновения с полицией.

Демонстранты принялись возводить баррикады, в ход пошли камни, бутылки, петарды и решетки заграждения. Полиция ответила светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. А также жестко применяла силу против протестуюших.

Так, во время демонстрации разбили голову сирийскому фотографу Амиру аль-Хальби, который сотрудничает с агентством AFP. Генеральный секретарь международной организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар осудил неприемлемое насилие со стороны полиции в отношении фоторепортера.

Во время протестов разбили голову живущему во Франции сирийскому фотографу

Ранее нижняя палата парламента Франции в первом чтении одобрила закон "О глобальной безопасности". Спорная 24-я статья была внесена в текст законопроекта под нажимом полицейских профсоюзов, которые жалуются на рост насилия в отношении блюстителей порядка. Однако журналистские объединения и правозащитники опасаются "несоразмерного нападения на свободу слова", сообщает Deutsche Welle.

Резкую критику вызвало еще одно положение законопроекта, согласно которому журналисты должны предварительно зарегистрироваться для освещения демонстраций на местах. Еврокомиссия уже высказала свое мнение по поводу новых предписаний, предупредив, что СМИ и "впредь должны свободно выполнять свою работу". Оппозиция требует, чтобы Макрон отозвал документ, который еще должен одобрить Сенат.

Новый закон особенно возмутил активистов и журналистов, которым теперь будет сложнее освещать массовые акции и рассказывать о нарушениях. Ведущие издания и телеканалы даже выступили с открытым заявлением по этому поводу.

"Кто будет определять, с какой целью делался снимок? Злонамеренно или нет? Полиция?" - цитирует Euronews журналиста и представитель профсоюза Винсент Ланьер. - Это приведет к самоцензуре".

"Если мы больше не сможем снимать или фотографировать, кто защитит нас от насилия со стороны полиции?" - сказала 23-летняя Камилла Le Monde.

"Франция превращается в полицейское государство"

В экспертной среде закон расценивают как наступление на демократию - и это в стране "старой Европы", которая считается одной из самых демократичных. Подоплекой называют попытку властей упредить будущие восстания.

"Еще раз Макрон нападает на одну из наших фундаментальных свобод – на свободу слова. Она - гордость нашей демократии. В этот раз покушение касается свободы съемки. Сразу после вступления в должность Макрона его прокуроры начали атаковать независимые от олигархов и власти СМИ. Был принят ряд законов об ограничении свободы прессы, в том числе и закон о секретных сведениях, который запрещает журналистам расследовать финансовым махинации крупных компаний. Французская власть не любит и разглашение по продаже ею оружия самым феодальным режимам мира. По этому поводу некоторые журналисты были обвинены в разглашении военной тайны", - рассказывает нам французский политолог Пьер Хафнер.

Страну потрясли репрессии против оппозиционных движений, в том числе и желтых жилетов, говорит Хафнер.

"Тысячи избитых, сотни искалеченных, некоторые потеряли глаз, руку. Это поставило силовиков в неудобном положение. Власть решила проблему по-своему - запретом показывать кадры жестокости в СМИ и в сети. Этот запрет превращает Франции в полицейское государство, имеющее право скрывать совершаемые им противоправные действия. Этот новый закон запрещает получить информацию о незаконных актах насилия, совершаемых властью от имени французов, замалчивает скандалы, и злоупотребление полномочиями", - говорит Хафнер.

Под прицелом новой статьи закона - журналисты, блогеры и вообще люди со смартфоном в руке. Держав во время демонстрации человек с камерой будет обвинен в намерении нанести моральный или психологический ущерб полицейскому.

"Депутат партии Макрона и автор этого закона, 63-летний Жан-Мишель Фоверг является бывшим руководителем группы быстрого реагирования французской полиции. Он написал этот закон для себя и его товарищей. Полицейским государством является то государство, в котором законы пишутся полицейскими для полицейских. Теперь партию Макрона "Вперёд, Республика!" из-за этого закона можно переименовать в "Назад, Республика!", - иронизирует Хафнер.



Любопытно, что этим же законом разрешается слежка за людьми дронами, оборудованными системой распознания лица. Все данные стекутся на экраны, размешенные в штаб-квартире полиции.

Французы вышли с плакатами "Игра дронов", обыграв нащвание фильма Game of Trones ("Игра престолов")

"Стаи таких дронов закроют небо французских городов во время демонстраций или следить за оппозиционерами. Распоряжение закона еще не принято, но полиция незаконно этим уже занимается. Во время одной из демонстраций француженка выпустила шарики с неприятной надписью в отношении Макрона. Полицейские с помощью дрона следили за ней до дома, а потом подошли по адресу и задержали ее, хотя некоим образом эта женщина не нарушила закон. Кроме того, у всех полицейских будет камера на груди. Полиции все будет видно, а людям - ничего. Никакой информации и контраргументов мы не сможем предоставить власти. То есть не может быть никакой реальной оппозиции. Мы остаёмся без защиты. Проще говоря, мы будем жить при диктатуре", - полагает Хафнер.

Тупик для Макрона

Еще один фактор - резкий поворот Макрона вправо на фоне терактов и будущих выборов.

По словам живущего во Франции политолога Омара Арфуша, президент уже несколько месяцев ведет крайне правую политику. В частности, он хочет принять закон для борьбы с "исламским сепаратизмом", который возмутил живущих во Франции мусульман.

"Этот закон уже почти принят, только убрали слово сепаратизм. Закон о глобальной безопасности вызвал споры во всей Франции, многие посчитали, что он положит конце свободной прессы и свободе слова. Ведь часто людей избивают, и помогают только фотосвидетельства. Тому пример вопиющий случай с темнокожим продюсером Зеклером, которого полицейские избили до полусмерти только из-за того, что он стояли возле свое студии без маски. Причем избивали его с расистскими выкриками. Его спасло только то, что возле студии были камеры видеонаблюдения, кадры попали в СМИ. Ведь в полиции пытались доказать, что это он напал на них и пытался отобрать оружие. И после этого всего начались демонстрации журналистов против спорного закона. На вспышке протестов также сказался новый карантин, уже почти месяц действуют ограничения по работе ресторанов и магазинов, выходу на улицу. Пока из-за ковида французов закрыли дома, втихаря принимают законы, которые запрещают журналистам свободно работать. Макрона призывают отозвать скандальный законопроект, чтобы утихомирить общество (в том числе к президенту обратились с такой просьбой премьер-министр, бывший президент Олланд)", - говорит нам Арфуш.

Макрон, по словам Арфуша, оказался в тупике.

"Если закон будет принят, значит, он восстанет против прессы, против премьер-министра и против всех интеллектуалов Франции. А если он его отзовет, то он потеряет электорат, который он безумно хочет завоевать - правые и крайне правые, для которых, собственно, и был создан этот закон. И, конечно, он потеряет уважение и поддержку полиции и армии. Оба варианта, которые остались у Макрона, плохи для него", - говорит эксперт.

В Украине, тем временем, сравнивают акции протеста во Франции и их жестокий разгон с тем, что происходит в Беларуси и происходило во время украинского Майдана и удивляются почему нет возмущения действиями французских властей.

"Франция, Париж. Не видели занепокоення от нашего Кулебы или Зеленского? Не? Или мы не понимаем, а это другое?", - пишет журналист Макс Назаров.

"Реакция дипломатов на насилие и нарушение права на протест была незамедлительной и жесткой. Госсекретарь США Джон Керри выказал отвращение по поводу событий, назвав их неприемлемыми. Министр иностранных дел Германии Гвидо Вестервелле призывал правительство воздержаться от насилия. Глава МИД Швеции Карл Бильдт, назвал эти события противостоянием Европы против Евразии.

Это все было сказано про Украину-2013.

Но сегодня в Франции все не так. Все демократично и с полным уважением в свободе собраний, мнений, ассоциаций. Вы не понимаете", - пишет юрист Елена Лукаш.