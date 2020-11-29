На сайте Верховной Рады появилась предварительная повестка заседаний на две пленарные недели в декабре.

Во вторник, 1 декабря, на повестку Рады снова вынесен вопрос назначения судей Конституционного суда (парламент не заполнил до сих пор квоту на двух судей).

В начале ноября Верховная Рада уже рассматривала вопрос назначения судей КС. Предлагалось четыре кандидатуры - Юрий Павленко (от ОПЗЖ), Ольга Боднар-Петровская (от "Батькивщины"), Николай Сирый и Наталья Денисенко.

Во время рейтингового голосования больше всего голосов набрал депутат Юрий Павленко.

Вопрос его назначения был вынесен повторно, но для утверждения его кандидатуры не хватило голосов.

Назначение судей в Конституционный суд от Верховной Рады проходит по следующей процедуре: парламентские фракции подают свои кандидатуры, которые обязаны пройти проверку. После этого кандидатов собеседуют депутаты профильного комитета Рады, затем за их назначение голосуют в зале.

В среду парламент рассмотрит скандальный законопроект №4142 авторства Михаила Радуцкого "Об общественном здоровье". В проекте прописываются новые подходы в борьбе с эпидемиями. В том числе - обязательная вакцинация детей и взрослых. Без прививок дети не смогут посещать садики и школы, их также нужно будет делать работникам сферы обслуживания. В проекте также говорится, что для проведения мероприятий по защите общественного здоровья будут привлекаться правоохранительные органы.

В четверг Раде предлагается принять проект Галины Третьяковой о снятии ограничений по возрасту для госслужащих. Сейчас в законе о госслужбе указан граничный возраст для занятия должностей в 65 лет, эту норму предлагается исключить. Также на повестке окажется проект Ольги Стефанишиной об упрощенном порядке (за 5 дней) принятия решений о клинических испытаниях в Украине вакцин или других медицинских препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19) №4314.

На четверг в повестке стоит проект об СБУ. Этот документ критиковался нынешним главой ведомства Иваном Бакановым.

Кроме того, депутаты планируют создание Временной следственной комиссии (ВСК) по пожарам в Луганской области.

Появился в Раде и проект повестки следующей пленарной недели, которая будет последней в этом году (с 15 по 18 декабря). Там стоят два важных отчета ВСК. Один из них касается реструктуризации внешнего долга в 2015 году. Второй - проверки заявлений бывшего министра финансов Игоря Уманского о налоговых схемах. Весной Уманский заявил о масштабной коррупции в органах государственной власти, в частности, Государственной фискальной службе, Государственной налоговой службе и Государственной таможенной службе. В этом отчете предлагается продлить работу комиссии на полгода.

Государственный бюджет на 2021 год во втором чтении Рада также рассмотрит с 15 по 18 декабря.

А вот целый ряд важных законопроектов, которые обещает принять власть, пока в повестке дня пленарных заседаний не оказалось. В частности, нет законопроекта президента о возвращении ответственности за недостоверное декларирование, законопроекта Кабмина о НАБУ, президентских законопроектов о поддержке бизнеса во время локдауна, и проекта об отсрочке введения обязательных регистраторов расчетных операций (РРО).

Кроме того, в Раду вообще не был внесен проект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса. Действие нынешнего закона истекает 31 декабря 2020 года.

Впрочем, в Раде уверяют, что действие старого закона будут продлевать.

Как сообщила "Стране" депутат Ирина Верещук ("Слуга народа"), такой проект будет внесен в Раду и депутаты успеют его принять до конца года.

Отметим, что эта повестка Верховной Рады также может ещё поменяться. Кроме того, не исключено, что законопроекты могут вносить во время заседаний Рады "с голоса".