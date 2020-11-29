Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко осудил нападение на журналистку NewsOne Виолетту Товкес и возложил ответственность за рост агрессии на политиков, которые делят журналистов на "правильных" и "неправильных".

Соответствующий пост он опубликовал у себя в Facebook.

"Нападение на журналистку телеканала NEWSONE Виолетту Товкес в прямом эфире является возмутительным. Ответственность за агрессию несут те украинские политики, которые делят журналистов на "правильных" и "неправильных", и поощряют вражду к "не таким" СМИ. Национальный союз журналистов Украины приветствует оперативное открытие следователями Национальной полиции уголовного производства по факту нападения. Важно, что сразу преступление квалифицировано по "журналистской" статье Уголовного кодекса - 171. Нападающий сознательно атаковал съемочную группу телеканала и применил силу к журналистке", - говорится в сообщении.

Томиленко написал, что подобному преступлению нет никакого оправдания.

"Никакого оправдания преступления нет. Журналисты в Украине не должны бояться выполнять свои профессиональные обязанности и прятать микрофоны или логотипы своих СМИ. Публика, которая нападает на журналистов, должна получать от государства жесткое наказание. А политики, которые сеют вражду, должны подвергаться общественному осуждению", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, во время освещения событий на церемонии чествования памяти жертв Голодомора в Киеве неизвестный напал на журналистку телеканала NEWSONE Виолетту Товкес. В 16:03 к ней подошел парень в маске и выбил микрофон и поминальную свечу, после чего начал толкать журналистку. Свои действия мужчина сопроводил криками. Спустя некоторое время нападавший ушел.

После инцидента телеканал призвал правоохранителей начать расследование по факту нападения.

Также "Страна" писала, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура направил депутатское обращение правоохранителям с требованием возбудить уголовное дело по факту нападения на журналистку.