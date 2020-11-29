На этих выходных жители ряда городов на западе Украине, среди которых Львов, Луцк и Ужгород, выпал снег.
Пользователи поделились фотографиями и видео зимней сказки в социальных сетях.
Так, в субботу, 28 ноября, снег выпал в Ровно.
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Также зимние осадки выпали в Ужгороде.
Львов также погрузился в зиму в конце ноября.
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Снег порадовал и жителей Луцка.
Напомним, в воскресенье, 29 ноября, в Украине синоптики прогнозируют похолодание и мокрый снег с дождем. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +9.
Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких украинских регионах сегодня будет тепло.
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