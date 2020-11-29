МИД Черногории заявил о высылке посла Сербии, сославшись на вмешательство дипломата во внутренние дела страны. В ответ на это, Белград приказал руководителю черногорской дипломатической миссии покинуть страну.

Об этом сообщает DW.

Посол Сербии в Черногории Владимир Божович назвал решение черногорских властей в 1918 году объединиться с Сербией "освобождением". После этого Черногория выслала посла и объявила его персоной нон грата. Об этом свидетельствует информация на сайте министерства иностранных дел, опубликованная в субботу, 28 ноября.

Через несколько часов власти Сербии решили объявить персоной нон грата посла Черногории в Белграде Тарзана Милошевича, ссылаясь на принцип взаимности. Дипломату дали 72 часа для того, чтобы покинуть страну.

Напомним, что Великая народная скупщина Черногории в ноября 1918 года приняла решение об объединении с Сербией в единое государство. Было создано Королевство сербов, хорватов и словенцев, которое позже стало Югославией. Спустя 100 лет парламент Черногории отменил решение скупщины.

Ранее мы писали, что патриарх Сербский Ириней умер от осложнений коронавирусной инфекции. Перед этим он две недели лежал в больнице.

Также "Страна" рассказывала, что в Черногории будет значительно ужесточен карантин. На территории всей страны будет ограничена работа магазинов и ресторанов, также вводится комендантский час