Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива подаст встречный иск на лидера "Народного фронта", бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Ранее у экс-главы правительства заявили, что он планирует засудить Киву из-за его слов, об американском гражданстве Яценюка.

Об этом нардеп написал в своем Facebook.

"Придется научить "Бородатого зайца" уважительно относиться к парламентской партии и народным депутатам, избранным украинским народом! Готовлю встречный иск в суд! P.S. Ну, что "куля в лоб" теперь твоё лицемерное нутро вывернем публично на изнанку. Допи@делся Сеня", - написал Кива.

Напомним, недавно в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера" нардеп от ОПЗЖ Илья Кива вступил в перепалку с Яценюком.

В ходе своего выступления Кива заявил, что политики, которые поддерживали Майдан, оформили себе и своим детям американское гражданство. Позже Кива написал в соцсети, что бывший премьер "грабя страну превратился в долларового миллиардера, построил в Америке отельный бизнес" и получил "для себя и своей семьи американское гражданство". В свою очередь пресс-секретарь Яценюка сообщила, что экс-глава правительства подал иск в суд на депутата Киву.

Ранее "Страна" рассказывала о том, что Яценюк владеет 5-комнатными апартаментами на Бессарабке стоимостью в $1 млн.