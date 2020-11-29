Во Львовской области после того, как в больнице отключили электричества, скончались двое пациентов с коронавирусом, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщают Vesti.ua со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в пятницу, 27 ноября, около 17:00 в городе Жовква. В полиции уточнили, что после отключения электричества должностные лица не приняли всех возможных и необходимых мер по восстановлению питания, а также не подключились к электрогенератору. Он находился в лечебном учреждении и должен был использоваться в подобных случаях.

В результате инцидента скончались двое пациентов, которые лечились от коронавируса: 66-летняя женщина и 61-летний мужчина.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 29 ноября, в Украине подтвердились 12 978 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 599 детей и 408 медиков.

Также "Страна" приводила слова украинского врача Сергея Дуброва, который накануне просил не верящих в коронавирус "умирать дома, синея", спрогнозировал рекордно высокие показатели заболеваемости в Украине. По его словам, коронавирусом может заразиться не менее 70% населения Украины.