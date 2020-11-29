В Черновцах, где сегодня проходит второй тур выборов мэра, все избирательные участки открылись вовремя и без нарушений.

Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.

По состоянию на 8:00 все 112 участков открылись вовремя и без нарушений. Безопасность и порядок на избирательных участках обеспечивают почти 250 правоохранителей, которые следят, чтобы выборы прошли прозрачно и согласно действующему законодательству. Полиция несут службу в усиленном режиме.

"На данный момент чрезвычайных событий и правонарушений, связанных с процессом волеизъявлением, не зафиксировано", - сообщили с утра в полиции.

Напомним, что во втором туре за кресло мэра борются Роман Кличук от партии "Единая альтернатива" и Виталий Михайлишин от партии "Команда Михайлишина".

В первом туре Кличук набрал 27,29% голосов, а Михайлишин – 21,33%. Нынешний мэр Черновцов Алексей Каспрук дальше не прошел, поскольку в первом туре получил 18,15% голосов.

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