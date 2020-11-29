В воскресенье, 29 ноября, бывший секретарь ЦК КПСС и один из авторов советского "сухого закона" Егор Лигачев отмечает 100-летие. Ему принадлежит крылатая фраза: "Борис, ты не прав", которую он сказал в адрес Бориса Ельцина.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Свою политическую карьеру Лигачев начал при Сталине, будучи инженером авиазавода и секретарем обкома комсомола в Новосибирске. При Брежневе Лигачев стал главой Томской области.

В 80-е годы был переведен на работу в Москву в ЦК КПСС, член Политбюро. Вместе с Михаилом Горбачевым был одним из авторов политики Перестройки, а также антиалкогольной кампании.

Стал автором крылатой фразы: "Борис, ты не прав". Эта политическая фраза была адресована Борису Ельцину, который занимал пост первого секретаря Московского горкома партии.

1 июля 1988 года на XIX партийной конференции, Ельцин, который к тому времени уже получил славу оппозиционера, призвал удалить из Политбюро Лигачева.

В разгар речи Ельцина Лигачев, который в свое время и выдвинул его на высокий пост в Москве (ранее Ельцин был первым секретарем Свердловского обкома КПСС), заметил:

- Ты, Борис, не прав. Мы расходимся с тобой уже не только в тактике. Борис, ты обладаешь огромной энергией, но эта энергия не созидательная, а разрушительная! Ты свою область посадил на талоны…

Ельцин проигнорировал замечание и продолжил выступление.

Лигачев о Ельцине. Видео: YouTube/DerAndrej82

В 1990 году Лигачев поссорился с Горбачевым и был лишен практически всех высоких постов.

"Настоящая драма перестройки состоит в том, что процесс самоочищения нашего общества, начатый в недрах КПСС, впоследствии не только замедлился, но и был извращен. На смену былым коррумпированным элементам, десятилетиями враставшим в плоть КПСС и всего общества, буквально мгновенно, за какие-то один-два года, пришли еще более страшные и всеобъемлющие коррумпированные силы, удушавшие то здоровое начало, которое пробудилось в партии и в стране после апреля 1985 года", - говорил тогда Лигачев о перестройке.

"Так ты говоришь, что я вымирающий динозавр? Мамонт? А ты не задумывался над тем, что после эпохи динозавров начинается эпоха крыс? Вы ещё о нас, мамонтах, пожалеете!", - сказал Лигачев в интервью журналисту Виталию Коротичу.

Лигачев вернулся к политической деятельности уже в составе Компартии Российской Федерации (КПРФ). В 2000 году Лигачев открыл заседание Госдумы России как старейший депутат.

Ранее "Страна" рассказывала, как Горбачев 35 лет назад начал перестройку.