В воскресенье, 29 ноября, в Минске и других городах Беларуси пройдет так называемый "Марш соседей".

Об этом сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

"В 12:00 мы выходим на Марш соседей – который начнется прямо в наших дворах! Старайтесь быть вовремя. К 12:30 мы стекаемся к точкам, удобным всему кварталу (это может быть магазин или значимый перекресток), чтобы ближе к 13:00 собраться уже всем районом. Точки сбора районов и для Минска, и для областных центров будут опубликованы утром воскресенья", - говорится в сообщении.

Организаторы также призвали участников мероприятия "закреплять дружбу и локальные связи", а также поддерживать друг друга.

Напомним, в Беларуси уже четвертый месяц продолжаются протесты, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. По официальным данным, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80% голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными и требует отставки президента.

На прошлой неделе в Минске на акциях протеста задержали сотни человек.