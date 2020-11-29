Бывший кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, хотя Кремль пока не предлагал встречи.

Об этом Тихановская рассказала в интервью "Радио Свобода".

По словам оппозиционерки, она хотела бы услышать позицию России по белорусскому вопросу, поскольку Беларусь хочет контактировать со всеми странами.

"Естественно мы соседи и будем продолжать наши взаимоотношения в будущем. Хотелось бы пообщаться и белорусы очень этого ждут. Не поддержки режима (президента Беларуси Александра Лукашенко - Ред.), а высказываний о белорусах, о желании строить наше будущее всем вместе, а не усилиями одного человека", - сообщила Тихановская.

Видео: YouTube/ Радіо Свобода

Напомним, в следующем году Тихановская планирует посетить Украину. Также мы сообщали, что будущий президент США Джо Байден пригласил политика на свою инаугурацию в январе.

Тем временем в Беларуси уже четвертый месяц продолжаются протесты, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. По официальным данным, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными и требует отставки президента. Сегодня оппоненты власти готовят так называемый "Марш соседей", который призван собрать оппозиционеров в своих дворах.