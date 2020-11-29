В воскресенье, 29 ноября, стало известно о смерти британского актера Дэвида Проуза, который сыграл Дарта Вейдера в оригинальной трилогии "Звездных войн".

Об этом сообщает BBC.

Проуза выбрали на роль Вейдера из-за внушительного телосложения – он был бодибилдером. Роль Вейдера озвучил Джеймс Эрл Джонс, поскольку акцент Проуза сочли таким, который не подходит для роли грозного злодея.

Кроме того, Проуз на протяжении 40 лет посещал практически все съезды фанатов "Звездных войн". А в Великобритании он также знаменит ролью супергероя по имени Человек Кодекса Зеленого Креста, который продвигает безопасность дорожного движения.

Напомним, 31 октября умер британский актер и продюсер Шон Коннери. Ему было 90 лет. Причины смерти пока что неизвестны.

Также "Страна" писала, что в субботу, 14 ноября, на 85-м году жизни скончался российский актер театра и кино Армен Джигарханян.