За прошедшие сутки по состоянию на 08:00 число новых случаев коронавирусной болезни, которую выявили у еще почти 13 тысяч украинцев, выросло на 624 672, общее число случаев Covid-19 достигло 62 246 665. Выздоровели 39,8 миллионов пациентов, скончался 1 451 131 человек.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Лидером по числу случаев болезни и летальных случаев остаются США. Там выявлено 13 241 858 зараженных коронавирусом (+153 035 за сутки) и 266 252 смертей (+1 408). Выздоровели более 5 миллионов человек.

Индия занимает второе место антирейтинга. Там общее число случаев коронавирусной болезни выросло до 9 392 919 (+41 810), скончались 136 696 человек (+496), выздоровели более 8,8 миллионов.

Третье место у Бразилии. Там выявлено 6 290 272 случаев Covid-19 (+51 922), скончался 172 561 человек (+587), выздоровели более 5,58 млн человек.

В свою очередь информация на независимом сайте статистики Worldometer свидетельствует, что по состоянию на сегодняшнее утро на коэффициент смертности от коронавируса на 1 миллион населения планеты составил 187,1. В США этот показатель достиг отметки в 821 человека, в Индии - 99, в Бразилии - 810.

Напомним, вчера Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордной суточной заболеваемости Covid-19 в мире с начала пандемии. Болезнь подтвердилась у еще почти 750 тысяч человек.

Также мы сообщали, что за прошедшие сутки от коронавирусной болезни скончались 120 украинцев.