В воскресенье, 29 ноября, в Черновцах проходит повторное голосование на выборах городского головы Черновцов. За кресло будут соревноваться Роман Кличук и Виталий Михайлишин.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Украины.

Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. Роман Кличук выдвинулся от партии "Единая альтернатива", Виталий Михайлишин - от партии "Команда Михайлишина".

При этом, согласно информации "Честно", Михайлишин связан с "Оппоплатформой", а Кличук с "Самопомощью".

Нынешний мэр Черновцов Алексей Каспрук в первом туре получил 18,15% голосов и не прошел дальше. В то время, как Кличук - 27,29% голосов, а Михайлишин – 21,33%.

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