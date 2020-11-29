По состоянию на утро воскресенья, 29 ноября, в Украине подтвердились 12 978 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 599 детей и 408 медиков.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

"12978 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 ноября 2020 года. В частности, заболели 599 детей и 408 медработников", - говорится в сообщении.

Степанов рассказал, что госпитализировать за прошедшие 24 часа госпитализировать пришлось 1 561 человека. Скончались 120 пациентов. Выздоровели 4 243 украинца.

"За время пандемии в Украине: заболели 722 679 человек. Выздоровели 339 378 украинцев. Летальных случаев – 12 213 пациентов. Проведено ПЦР-тестов – 4 502 482", - говорится в тексте сообщения.

Больше всего случаев заражения обнаружено в Киеве (1 740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164) и Запорожской (854) областях.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордной суточной заболеваемости Covid-19 в мире с начала пандемии. Болезнь подтвердилась у еще почти 750 тысяч человек.

Ранее в ВОЗ спрогнозировали, что Украина сможет получить первую партию зарегистрированной вакцины от коронавируса во втором квартале 2021 года.