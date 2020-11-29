В Чехии буду делать вакцину от коронавируса бесплатно
Власти Чешской Республики намерены сделать вакцины от коронавируса за счет медицинского страхования.
Об этом рассказал министр здравоохранения Ян Блатны, передает СТ24.
По словам чиновника, прививки не будут обязательными. В то же время Блатны призвал чехов активно участвовать в вакцинации, чему также будет способствовать "большая просветительская кампания".
"Начало вакцинации можно ожидать в первые месяцы следующего года", - рассказал он.
Предполагается, что такими действиями правительство намерено охватить не менее 70% населения страны.
Напомним, авиакомпания United Airlines в пятницу, 27 ноября, начала выполнять чартерные рейсы по доставке вакцины от коронавируса, разработанной компанией Pfizer.
Как ранее рассказывала "Страна", другая вакцина от коронавируса - британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca Oxford - будет доступна для стран с низким и средним доходом. Ее можно будет приобрести за три-четыре доллара (85-113 грн).