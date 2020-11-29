Власти Чешской Республики намерены сделать вакцины от коронавируса за счет медицинского страхования.

Об этом рассказал министр здравоохранения Ян Блатны, передает СТ24.

По словам чиновника, прививки не будут обязательными. В то же время Блатны призвал чехов активно участвовать в вакцинации, чему также будет способствовать "большая просветительская кампания".

"Начало вакцинации можно ожидать в первые месяцы следующего года", - рассказал он.

Предполагается, что такими действиями правительство намерено охватить не менее 70% населения страны.

Напомним, авиакомпания United Airlines в пятницу, 27 ноября, начала выполнять чартерные рейсы по доставке вакцины от коронавируса, разработанной компанией Pfizer.

Как ранее рассказывала "Страна", другая вакцина от коронавируса - британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca Oxford - будет доступна для стран с низким и средним доходом. Ее можно будет приобрести за три-четыре доллара (85-113 грн).