В воскресенье, 29 ноября, в Украине синоптики прогнозируют похолодание и мокрый снег с дождем. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +9.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, на западе Украины будет снег, а воздух прогреется лишь до 0...+2. Ночью похолодает до 0...-3.

Мокрый снег сегодня прогнозируют на северной части Украины. Столбик термометра поднимется до +1...+4. Ночью ожидаются заморозки до -2.

Аналогичная ситуация будет и в центральных регионах. Здесь синоптики предупреждают, что днем будет +1...+9. Вечером похолодает до +5...-1.

В южных областях без осадков. Ночью от +2 до +4. Днем воздух прогреется до +5...+9.

Также без дождей со снегом будет на восточной части Украины. Синоптики прогнозируют от 3 до 9 тепла днем и около -1...+3 ночью.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в среду в Украину ворвется антициклон Валентин и освободит страну от дождя и снега.

Также мы сообщали, что Харьков завалило снегом. Горожане публикуют снимки зимней сказки, а власти советуют быть аккуратнее.