Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 30 ноября
В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 30 ноября. За последние сутки заразилось еще 9 946 человек, излечился 5 771 пациент и скончалось 114.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 70 478 случаев
- Винницкая область - 17 405 случаев
- Волынская область - 24 135 случаев
- Днепропетровская область - 38 789 случаев
- Донецкая область - 22 807 случаев
- Житомирская область - 29 911 случаев
- Закарпатская область - 23 193 случаев
- Запорожская область - 30 875 случаев
- Ивано-Франковская область - 36 434 случаев
- Киевская область - 37 687 случаев
- Кировоградская область - 5 286 случаев
- Луганская область - 6 274 случаев
- Львовская область - 46 078 случаев
- Николаевская область - 18 535 случаев
- Одесская область - 44 949 случаев
- Полтавская область - 22 055 случаев
- Ровенская область - 30 956 случаев
- Сумская область - 28 831 случаев
- Тернопольская область - 27 849 случаев
- Харьковская область - 55 341 случаев
- Херсонская область - 10 149 случаев
- Хмельницкая область - 29 577 случаев
- Черкасская область - 22 924 случаев
- Черновицкая область - 33 732 случаев
- Черниговская область - 18 375 случаев
Напомним, Европейская комиссия подписала пятый контракт на поставку потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции. Всего число забронированных доз от разных производителей достигло 2 млрд.
Как сообщала "Страна", во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о пандемии, которая может возникнуть из-за неконтролируемого приема антибиотиков и противовирусных препаратов и будет еще более опасной, чем эпидемия Covid-19.