В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 30 ноября. За последние сутки заразилось еще 9 946 человек, излечился 5 771 пациент и скончалось 114.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 70 478 случаев

Винницкая область - 17 405 случаев

Волынская область - 24 135 случаев

Днепропетровская область - 38 789 случаев

Донецкая область - 22 807 случаев

Житомирская область - 29 911 случаев

Закарпатская область - 23 193 случаев

Запорожская область - 30 875 случаев

Ивано-Франковская область - 36 434 случаев

Киевская область - 37 687 случаев

Кировоградская область - 5 286 случаев

Луганская область - 6 274 случаев

Львовская область - 46 078 случаев

Николаевская область - 18 535 случаев

Одесская область - 44 949 случаев

Полтавская область - 22 055 случаев

Ровенская область - 30 956 случаев

Сумская область - 28 831 случаев

Тернопольская область - 27 849 случаев

Харьковская область - 55 341 случаев

Херсонская область - 10 149 случаев

Хмельницкая область - 29 577 случаев

Черкасская область - 22 924 случаев

Черновицкая область - 33 732 случаев

Черниговская область - 18 375 случаев

Напомним, Европейская комиссия подписала пятый контракт на поставку потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции. Всего число забронированных доз от разных производителей достигло 2 млрд.

Как сообщала "Страна", во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о пандемии, которая может возникнуть из-за неконтролируемого приема антибиотиков и противовирусных препаратов и будет еще более опасной, чем эпидемия Covid-19.