Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 30 ноября. За последние сутки заразилось еще 9 946 человек, излечился 5 771 пациент и скончалось 114.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Киев - 70 478 случаев
  • Винницкая область - 17 405 случаев
  • Волынская область - 24 135 случаев
  • Днепропетровская область - 38 789 случаев
  • Донецкая область - 22 807 случаев
  • Житомирская область - 29 911 случаев
  • Закарпатская область - 23 193 случаев
  • Запорожская область - 30 875 случаев
  • Ивано-Франковская область - 36 434 случаев
  • Киевская область - 37 687 случаев
  • Кировоградская область - 5 286 случаев
  • Луганская область - 6 274 случаев
  • Львовская область - 46 078 случаев
  • Николаевская область - 18 535 случаев
  • Одесская область - 44 949 случаев
  • Полтавская область - 22 055 случаев
  • Ровенская область - 30 956 случаев
  • Сумская область - 28 831 случаев
  • Тернопольская область - 27 849 случаев
  • Харьковская область - 55 341 случаев
  • Херсонская область - 10 149 случаев
  • Хмельницкая область - 29 577 случаев
  • Черкасская область - 22 924 случаев
  • Черновицкая область - 33 732 случаев
  • Черниговская область - 18 375 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, Европейская комиссия подписала пятый контракт на поставку потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции. Всего число забронированных доз от разных производителей достигло 2 млрд. 

Как сообщала "Страна", во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о пандемии, которая может возникнуть из-за неконтролируемого приема антибиотиков и противовирусных препаратов и будет еще более опасной, чем эпидемия Covid-19.

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