Мелания Трамп собирается издать мемуары после ухода из Белого дома - СМИ
Первая леди США Мелания Трамп после ухода ее мужа из Белого дома планирует издать мемуары, на доход от которых будет жить.
Об этом сообщает Page Six.
"Мелания собирается написать мемуары о жизни в Белом доме. И это были бы ее деньги - шанс для нее заработать самостоятельно. Мне сказали, что ее муж поощряет идею. Она еще не закончила. (...) История Мелании могла бы стоить больших денег", - рассказал источник.
"Она не уйдет так тихо, как вы могли ожидать", - добавил собеседник издания, отметив, что Трамп как ни странно, поддерживает идею о написании мемуаров.
Напомним, 50-летняя Мелания Трамп, жена действующего президента США намерена подать на развод, после оглашения результатов выборов. Именно с такими заголовками после поражения Трампа вышли зарубежные таблоиды.
Как сообщала "Страна", Мелания некоторое время уже ведет переговоры о брачном соглашении, чтобы сын пары 14-летний Бэррон получил равную долю состояния Трампа.