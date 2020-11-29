Первая леди США Мелания Трамп после ухода ее мужа из Белого дома планирует издать мемуары, на доход от которых будет жить.

Об этом сообщает Page Six.

"Мелания собирается написать мемуары о жизни в Белом доме. И это были бы ее деньги - шанс для нее заработать самостоятельно. Мне сказали, что ее муж поощряет идею. Она еще не закончила. (...) История Мелании могла бы стоить больших денег", - рассказал источник.

"Она не уйдет так тихо, как вы могли ожидать", - добавил собеседник издания, отметив, что Трамп как ни странно, поддерживает идею о написании мемуаров.

Напомним, 50-летняя Мелания Трамп, жена действующего президента США намерена подать на развод, после оглашения результатов выборов. Именно с такими заголовками после поражения Трампа вышли зарубежные таблоиды.

Как сообщала "Страна", Мелания некоторое время уже ведет переговоры о брачном соглашении, чтобы сын пары 14-летний Бэррон получил равную долю состояния Трампа.