Во время сегодняшних протестов во Франции против законопроекта "О глобальной безопасности", который подразумевает запрет на съемку полиции журналистами, пострадали, по меньшей мере, 37 сотрудников правоохранительных органов.

Об этом министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен написал на своей странице в Twitter.

"37 полицейских и жандармов пострадали в ходе демонстраций. Я вновь осуждаю насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Также французские силовики заявили, что только в Париже на демонстрации задержаны 46 протестующих.

Напомним, сегодня во французской столице протестующие поджигали автомобили и стреляли в правоохранителей из фейерверков.

21 ноября в Париже состоялся первый митинг против законопроекта "О глобальной безопасности", предусматривающий запрет для журналистов снимать сотрудников полиции. Правоохранители применили водометы, чтобы разогнать протестующих.