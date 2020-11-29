Журналист NEWSONE Виолетта Товкес, на которую сегодня напали во время включения, вышла в прямой эфир на своей странице в Instagram, где рассказала, что правоохранители будут определяться, как его квалифицировать.

"Специально вышла в прямой эфир, чтобы вы увидели, что я жива. Все хорошо, чувствую себя нормально. Завтра в 11:00 в эфире на телеканале NEWSONE мы будем связываться, скорее всего, с Антоном Геращенко (заместителем министра внутренних дел). Будем спрашивать, какая будет реакция правоохранительных органов. Будем, наверное, говорить и с главой НСЖУ Сергеем Томиленко. Мы видим, что нападение на журналистов - это не что-то сверхъестественное в последнее время. Если бы все сообщество объединилось, и кого-то действительно наказали, то таких бы случаев как минимум было бы мало, или вообще не было", - заявила Товкес.

Также журналист рассказала, что провела личное расследование и ей удалось зафиксировать кадры, где достаточно неплохо видно лицо нападавшего.

"Есть ещё одна деталь. На заставке телефона была картинка, которая, скорее всего, говорит о принадлежности этого человека к одной из организаций. Пока что ничего говорить не буду, но это очень интересная деталь, которая поможет зацепиться, в каких краях искать этого человека", - сообщила журналист.

По ее словам, теперь правоохранители определят, как квалифицировать инцидент, хотя в полиции уже заявили, что дело расследуют по статье о препятствовании журналистской деятельности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виолетта Товкес (@violettatovkes)

Напомним, во время освещения событий на церемонии чествования памяти жертв Голодомора в Киеве неизвестный напал на журналистку телеканала NEWSONE Виолетту Товкес. В 16:03 к ней подошел парень в маске и выбил микрофон и поминальную свечу, после чего начал толкать журналистку. Свои действия мужчина сопроводил яростными криками. Спустя некоторое время нападавший ушел.

После инцидента телеканал призвал правоохранителей начать расследование по факту нападения.

Также "Страна" писала, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура направил депутатское обращение правоохранителям с требованием возбудить уголовное дело по факту нападения на журналистку.