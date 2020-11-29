Трамп заявил, что его команда завершает оформление материалов для передачи их в суд. Фото: Flickr

Президент США Дональд Трамп, который ищет "правильного" судью для пересмотра результатов выборов, снова заявил о мошенничестве в штате Пенсильвания и пообещал подать новый иск. 

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Количество бюллетеней, которые наша кампания оспаривает в Пенсильвании, много больше, чем разница в 81 тысячу голосов. Даже не близко. Мошенничество и беззаконие - большая часть дела. Оформление завершается. Мы обжалуем!" - заявил Трамп.

По его словам, после того, как иск все же примут, он докажет беззаконие на выборах. 

Трамп подаст еще один иск в Пенсильвании

Напомним, накануне суд Пенсильвании временно запретил подтверждение результатов пересчета голосов, по результатам которого победу уже присудили кандидату от демократической партии Джо Байдену. Заседание по этому делу прошло в пятницу, 27 ноября. Правительство Пенсильвании подало апелляцию в Верховный суд штата.

Как сообщала "Страна", после этого Федеральный апелляционный суд США отклонил иск штаба президента Дональда Трампа об отмене результата выборов в Пенсильвании, где победил кандидат от демократов Джо Байден. В документе указано, что для начала расследования нужны конкретные обвинения и хотя бы какие-то доказательства, чего команда Трампа не предоставила.

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