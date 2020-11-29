Президент США Дональд Трамп, который ищет "правильного" судью для пересмотра результатов выборов, снова заявил о мошенничестве в штате Пенсильвания и пообещал подать новый иск.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Количество бюллетеней, которые наша кампания оспаривает в Пенсильвании, много больше, чем разница в 81 тысячу голосов. Даже не близко. Мошенничество и беззаконие - большая часть дела. Оформление завершается. Мы обжалуем!" - заявил Трамп.

По его словам, после того, как иск все же примут, он докажет беззаконие на выборах.

Напомним, накануне суд Пенсильвании временно запретил подтверждение результатов пересчета голосов, по результатам которого победу уже присудили кандидату от демократической партии Джо Байдену. Заседание по этому делу прошло в пятницу, 27 ноября. Правительство Пенсильвании подало апелляцию в Верховный суд штата.

Как сообщала "Страна", после этого Федеральный апелляционный суд США отклонил иск штаба президента Дональда Трампа об отмене результата выборов в Пенсильвании, где победил кандидат от демократов Джо Байден. В документе указано, что для начала расследования нужны конкретные обвинения и хотя бы какие-то доказательства, чего команда Трампа не предоставила.