Полиция Печерского района начала расследование по факту нападения на журналистку NEWSONE в Киеве во время освещения мероприятий, посвященных Дню памяти жертв Голодомора.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лица, причастного к этому уголовному преступлению. На месте происшествия полицейские выяснили, что во время съемок сюжета у Национального музея Голодомора-геноцида к корреспондентке одного из телеканалов подбежал неизвестный и выбил микрофон из рук. После совершения противоправных действий человек убежал", - указано в сообщении.

Правоохранители задокументировали событие, провели ряд необходимых первоочередных следственных действий, пообщались со свидетелями и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Если нападавшего найдут и его вина будет доказана в суде, ему грозит штраф в размере до 52 550 гривен, арест до полугода или ограничение свободы до трех лет (по ч. 1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Напомним, во время освещения событий на церемонии чествования памяти жертв Голодомора в Киеве неизвестный напал на журналистку телеканала NEWSONE Виолетту Товкес. В 16:03 к ней подошел парень в маске и выбил микрофон и поминальную свечу, после чего начал толкать журналистку. Свои действия мужчина сопроводил яростными криками. Спустя некоторое время нападавший ушел.

После инцидента телеканал призвал правоохранителей начать расследование по факту нападения.

Также "Страна" писала, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура направил депутатское обращение правоохранителям с требованием возбудить уголовное дело по факту нападения на журналистку.