Националисты устроили новый флешмоб в соцсетях в День памяти жертв Голодомора - они постят фото с поминальными свечами и оружием.

Соответствующие фотографии опубликованы в Facebook.

Серди прочих к акции присоединился и глава департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

"Такой флешмоб в соцсетях уже был в 2018 году на 85 годовщину Голодомора: Свеча памяти на подоконнике рядом с легальным оружием - карабинами (ружьями), которые дома хранят законопослушные ее владельцы - граждане Украины. Считаю это символичным и правильным под лозунгом "Никогда снова!". В этом году так же и навсегда", - написал он на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее фото.

В комментариях пользователи поддержали акцию и также начали выкладывать фото со свечами и свои оружием.

"Когда я родилась, ни бабушек, ни дедушек уже не было... Моему папе во время голодомора конца 40-х было 4 года. Его растили старшие сестры. К сожалению, ни папы, ни его старших сестер уже тоже нет... Их рассказы о голоде конца 40-х были очень сдержанны и не многословны... Воспоминания папы - запечатленные с детства непонимание того, почему так происходит, отчаяние, бессилие, горечь, постоянное чувство голода и упадок сил... Но те рассказы я буду помнить всегда! Ту боль я чувствую до сих пор... И их слезы я не прощу никогда!", - написала волонтер под ником Lucy Volter, прикрепив фото автомата со свечой.

"Оружие у населения - чрезвычайно важно. Именно во времена Голодомора государство имело абсолютную монополию на насилие. Поэтому сегодня зажигаю свечу в окне и ставлю рядом ружье. Первое - в память о миллионах убитых москалями, второе - чтобы нам в будущем не ставили свечи. Ибо каждая тирания начинается с изъятия оружия у населения. Каждый геноцид начинается над безоружными и беззащитными", - считает член "Демократичной Сокиры" Виктор Пилипишин.

В тоже время, такой флешмоб вызвал неоднозначную реакцию.

"Украинские ультраправые устроили сегодня новый флешмоб - они выставляют в окнах огнестрельное оружие, зажигают свечки и делают фотки для инстаграма. Это якобы посвящено жертвам Голодомора. А на самом деле свечи напоминают о будущих жертвах украинского криминала. О тех, кого уже завтра убьют из этих стволов по пьянке или для грабежа. Большинство автоматов и пистолетов нелегально вывезены из зоны АТО. Но никто не прячется - потому что законы этой страны не писаны для фашистов", - написал главред сайта LIVA.com.ua Андрей Манчук в Facebook.

Напомним, ранее харьковский "Фельдман Экопарк" сообщил о нападении радикалов в День памяти жертв Голодомора.

Также мы писали, что сегодня на журналистку NEWSONE напали на церемонии памяти жертв Голодомора в Киеве.