Член комитета Госдумы России по международным делам Елена Панина считает, что Украина теряет свою независимость. По ее словам, политическая ситуация в стране ухудшится с приходом к власти в США демократа Джо Байдена.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Все хорошо помнят, что именно вмешательство США привело к тому, что из политически стабильной и экономически развитой страны Украина превратилась в "черную дыру Европы". Итогом американского вмешательства стали два "майдана", госпереворот 2014 года и гражданская война, в ходе которой жители Донбасса стали жертвами военных преступлений. Тот факт, что американские дипломаты в Киеве позволяют себе негативные оценки деятельности оппозиционных лидеров и судей конституционного суда, говорит сам за себя... Как и многие другие страны - жертвы "цветных революций", Украина утрачивает свой суверенитет, превращаясь в американский протекторат", - сказала она.

По ее словам, после прихода к власти в США демократа Джо Байдена политический кризис в Украине усугубится.

"Есть риск, что история контактов Байдена и (бывшего президента Украины Петра) Порошенко, сильно напоминавших общение начальника и подчиненного, найдет свое продолжение и в ситуации с Зеленским", - добавила Панина.

Напомним, недавно американское посольство прокомментировало акцию ОПЗЖ против "внешнего управления", которая прошла во вторник, 24 ноября под диппредставительством США в Украине. В частности, в сообщении говорилось об обеспокоенности за судьбу украинцев.

Ранее "Страна" сообщала, что посольство США заявило об олигархах, которые хотят "подорвать повестку" Зеленского. Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин сказала, что в Украине "олигархи звонят судьям", а "союзники России сидят в Верховной Раде" и распространяют дезинформацию о внешнем управлении.