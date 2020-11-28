Эфиопские войска начали военную операцию в регионе Тыграй после того, как в начале ноября власти стране обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя" в нападении на военную базу.

Власти Эфиопии считают, что движение НФОТ, которое находится в оппозиции к действующему правительству, "вооружало и организовывало иррегулярные подразделения ополченцев". В регионе было введено чрезвычайное положение на шесть месяцев.

Сегодня стало известно, что правительственные силы завершили военную операцию в мятежном регионе.

Об этом заявил премьер министр страны Абий Ахмед в Твиттере.

По его словам, войска вошли в административный центр региона - город Мэкэле. Установление власти над региональной столицей свидетельствует о завершении последней фазы операции Национальных сил обороны Эфиопии, отмечал он. Также Абий Ахмед заявлял, что военные следили за тем, чтобы в ходе операции не пострадали мирные жители, а население, по его словам, оказывало содействие военным.

"Рад сообщить о том, что мы завершили и прекратили вести боевые действия в регионе Тыграй. Сейчас мы сосредоточимся на восстановлении региона и оказании гуманитарной помощи, пока федеральная полиция будет задерживать представителей клики НФОТ", - написал премьер.

Отметим, что ранее в субботу лидер оппозиционного движения "Народный фронт освобождения Тыграя" Дебрецион Гебремикаэль заявил, что столица Тыграя - город Мэкэле - подвергся "тяжелой бомбардировке".

Напомним, в прошлом году сообщалось, что в Эфиопии протесты против премьера, получившего Нобелевскую премию мира, закончились смертью 67 человек.

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