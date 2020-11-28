Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что падал депутатское обращение правоохранителям с требованием возбудить уголовное дело по факту нападения на журналистку телеканала NEWSONE во время мероприятий по случаю Дня памяти жертв Голодомора в Киеве.

Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале.

"Направил депутатское обращение с требованием немедленно возбудить уголовное дело по факту нападения на журналиста телеканала "Newsone", - сообщил Качура.

По словам депутата, он ждет публичной реакции генерального прокурора Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и главы Национальной полиции Игоря Клименко.

Напомним, сегодня во время освещения событий на церемонии чествования памяти жертв Голодомора в Киеве неизвестный напал на журналистку телеканала NEWSONE Виолетту Товкес. После происшествия Товкес показала разбитый микрофон и заявила, что намерена обратиться к правоохранителям по факту нападения на нее.

Позже телеканал также потребовал от правоохранителей открыть уголовное дело.