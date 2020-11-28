В Каменце-Подольском произошло ДТП. Автомобиль с четырьмя людьми вылетел на тротуар, снес летнюю площадку кафе и перевернулся. В результате два человека погибли, еще двое получили травмы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Как отмечается, авария случилась вчера около 22:10 на улице Леси Украинки.

"35-летний местный житель, управляя автомобилем Subaru, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП две его пассажирки 42 и 35 лет от полученных травм погибли на месте происшествия. Сам водитель и еще одна его пассажирка 37 лет с телесными повреждениями госпитализированы в городскую больницу", - говорится в сообщении.

Водитель находится в палате под конвоем, так как он был задержан по подозрению в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от пяти до десяти лет заключения. Полиция открыла уголовное дело по соответствующей статье.

Напомним, ранее в Киеве патрульные попали в ДТП, когда ехали на место другой аварии.

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