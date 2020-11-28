Государственной акционерной холдинговой компании "Артем" выделят 49 млн грн из госбюджета на 2021 год. Средства должны пойти на разработку артиллерийских боеприпасов и снабжения неуправляемых авиационных ракет.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

"В 2020 году Минобороны профинансировало выполнение ГАХК "Артем" опытно-конструкторской работы по разработке артиллерийских боеприпасов и снабжения неуправляемых авиационных ракет на сумму 49 млн. грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, подготовлены дополнительные заказы неуправляемых авиационных ракет, ракетных комплекса "Нептун" и ракет для комплекса "Ольха" на сумму около 900 млн. грн., в которых ГАХК "Артем" является главным исполнителем или соисполнителем.

"Учитывая это, вопрос контрактов для Вооруженных сил не может быть критическим для стабильного функционирования предприятия и лежит, скорее, в другой плоскости. Как объективного характера, в частности, пандемии и тотального локдауна, так и субъективных факторов, оборонное ведомство по этическим соображениям не будет комментировать", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Также в военном ведомстве отметили, что продукцию оборонного назначения у отечественных предприятий заказывают в соответствии с потребностями и приоритетами ВСУ, определенных в Генеральном штабе.

"Заявления руководства компании о переводе с первого квартала следующего года около 70% работников ГАХК "Артем" на однодневную рабочую неделю вызывают обеспокоенность, поскольку является естественным вопрос: каким образом при таких условиях предприятие планирует выполнять свои обязательства по гособоронзаказу", - сообщила пресс-служба.

Напомним, ранее стало известно, что Минобороны Украины закупит пять турецких беспилотников Bayraktar TB2, чтобы охранять границу с РФ.

Также мы писали, что в Минобороны сообщили, что Украина и Турция подпишут военное соглашение.