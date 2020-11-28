Истребители "Typhoon" британских ВВС вылетали на перехват российских дальних патрульных противолодочных самолетов Ту-142.

Об этом сообщает Командование Королевских ВВС.

Отмечается, что британские истребители сил быстрого реагирования были направлены на "перехват" российских военных самолетов, выполнявших полет над Северным морем вблизи Великобритании.

Длительность их миссии обеспечивал самолет-заправщик "Voyager", вылетевший с авиабазы Брайз-Нортон.

Королевские ВВС опубликовали фотографию одного из перехваченных самолетов ВМФ РФ с бортовым номером RF-34057.

По информации британских военных, всего было зафиксировано два российских самолета Tу-142, которые находились в международном воздушном пространстве вблизи Соединенного Королевства.

"Чтобы противостоять этой провокационной деятельности и снизить риски, связанные с полетами российских военных самолетов в этом оживленном районе международного воздушного пространства, "Тайфуны" ВВС Великобритании внимательно следили за действиями российских военных самолетов", - отмечается в сообщении.

Указывается, другие страны-члены НАТО также поднимали в воздух истребители сил быстрого реагирования для взаимодействия в слежении за российскими военными самолетами.

Напомним, в прошлом месяце американцы подняли истребители для перехвата российских ракетоносцев Ту-95МС на Дальнем Востоке.

Также сообщалось, что российские ракетоносцы Ту-160 прошли над Балтикой в сопровождении иностранных истребителей.