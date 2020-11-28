Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров считает, что необходимо провести новый конкурс на пост главы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Таким образом он прокомментировал законопроект, которым предлагается разрешить действующему главе ведомства Артему Сытнику исполнять обязанности до назначения нового руководителя, в интервью изданию "Закон и бизнес".

"Я не хотел бы оценивать сам законопроект, поскольку не определяю государственную политику в этом вопросе. Поэтому могу выразить только свое собственное мнение относительно ситуации, сложившейся вокруг НАБУ", - сказал Татаров.

Он отметил, что последние социологические исследования показывают, что уровень доверия к НАБУ является чуть ли не самым низким среди всех правоохранительных органов.

"НАБУ - это не украинская история, которая, к сожалению, находится за пределами нашей страны. Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнем проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник", - отметил заместитель руководителя ОП.

По мнению Татарова, Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти.

Чиновник напомнил, что директор НАБУ официально признан коррупционером согласно решению суда, вступившему в законную силу. Сытник также внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Кроме этого, Конституционный суд решил, что этот чиновник был незаконно назначен на должность. Нравится это кому-то или нет, это решение никто не отменял и оно имеет силу закона, считает Татаров.

"Также вокруг Сытника расследуется ряд уголовных производств. По решению суда следователи исследовали электронную корреспонденцию Сытника и установили, что он влиял на принятие решений хозяйственными судами в интересах своих близких и друзей", - говорит Татаров.

Он добавил, что Сытник также фактически ввел в заблуждение комиссию, которая осуществляла отбор на должность директора НАБУ, он не отвечал критериям добропорядочности.

"В частности, следователи пришли к выводу, что еще будучи адвокатом, он готовил проекты решений судов, которые затем объявлялись слово в слово в судебных заседаниях. Также он готовил и направлял по электронной почте проекты процессуальных документов следственных и прокуроров, которые потом ими подписывались. Это было официально по судебному решению задокументировано и является доказательством в уголовном производстве. Это дело должно быть расследовано, а общество должно быть проинформировано о его подробностях", - отметил Татаров.

"Набор этих факторов, а также борьба, которую ведут из внешних источников влияния ради сохранения Сытником должности дискредитирует правоохранительную систему. И это уже вопрос национальной безопасности и государственного суверенитета. По моему личному убеждению, в НАБУ должен быть проведен новый конкурс на должность директора учреждения с учетом исключительно украинских интересов", - резюмировал чиновник.

Напомним, в распоряжении "Страны" оказался законопроект по НАБУ, который 26 ноября одобрили на заседании Кабмина. Согласно ему директора НАБУ увольняет исключительно Верховная Рада - раньше, по ряду оснований, это мог делать и президент.

Недавно Владимир Зеленский пообещал послам стран "Большой семерки", что Сытник останется в кресле директора ведомства.