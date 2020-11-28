В Закарпатской области открыли для проезда самую высокогорную дорогу Украины Т-07-18 Нижние Ворота - Воловец - Межгорье.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Закарпатской области в Facebook.

"Движение по высокогорной дороге государственного значения - Т-07-18 Нижние Ворота - Воловец - Межгорье открыто. Во время ремонта было обновлено 15 малых и 4 средних моста. Кое-где были заменены балки пролетных строений. По всей протяженности дороги усилен слой основания. Щебеночно-песчаная смесь укреплена цементом - 15 см. Положен выравнивающий слой асфальтобетона на 10 км и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальта - в 5 см. Выполнено также габионное укрепление верховых и низовых откосов на перевалочных участках, в частности Воловецком и Подобовецком (Пилипецком) перевалах", - говорится в сообщении ведомства.

Дорогу открыли для проезда всех видов транспорта вдоль Боржавского хребта через Воловецкий и Подобовецкий перевалы. Отмечается, что высота сооружения составляет почти 400 метров над уровнем моря, что делает дорогу самой высокой в Украине.

За этот год ремонтники успели реставрировать 44,6 км дорожного полотна, также были установлены барьерные ограждения, светоотражающие элементы, встроенные в детали конструкций, а также новые дорожные знаки. Все работы выполнялись по европейским стандартам.

В ведомстве отметили, что этот проект реализован в рамках программы "Большая стройка".

Напомним, Генпрокурор Ирина Венедиктова направила письмо руководителям областных прокуратур с заданием изучить законность использования бюджетных средств, предусмотренных для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог в рамках "Большой стройки".

Как сообщала "Страна", фонд по COVID-19 в 66 млрд гривен фактически растрачен. Еще летом коронавирусные деньги поделили, причем большая часть ушла на президентскую программу "Большая стройка". То есть на дороги.